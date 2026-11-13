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13.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag höher
Die Aktie von Transocean zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 5,36 USD.
Die Transocean-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 5,36 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 20'177 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,38 USD erreichte die Transocean-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 544'111 Transocean-Aktien.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 43,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 3,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 02.11.2026. Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -2,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 937.00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,240 USD je Aktie in den Transocean-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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