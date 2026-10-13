Transocean Aktie News: Anleger schicken Transocean am Nachmittag ins Plus

Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 5,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 19'584 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Transocean-Aktie bis auf 5,78 USD zu. Bei 5,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 947'872 Transocean-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Transocean-Aktie somit 25,91 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 3,09 USD. Abschläge von 45,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud Transocean zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Transocean im Jahr 2026 0,227 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch