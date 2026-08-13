Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag höher

Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 5,75 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 20'101 Punkten tendiert. Der Kurs der Transocean-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,77 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'693'735 Transocean-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 7,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 33,33 Prozent wieder erreichen. Am 22.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 107,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -1,06 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Transocean veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Transocean-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,192 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch