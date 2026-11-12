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12.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Transocean gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Transocean-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,28 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der derzeit bei 20'256 Punkten notiert. Die Transocean-Aktie sank bis auf 5,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 680'138 Transocean-Aktien.
Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,08 Prozent. Bei 3,69 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Transocean-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 02.11.2026. Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -2,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 937.00 Mio. USD.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2027 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,240 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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