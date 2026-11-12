Transocean Aktie News: Transocean am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der derzeit bei 20'256 Punkten notiert. Die Transocean-Aktie sank bis auf 5,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 680'138 Transocean-Aktien.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,08 Prozent. Bei 3,69 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Transocean-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 02.11.2026. Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -2,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 937.00 Mio. USD.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,240 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch