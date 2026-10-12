Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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12.10.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean verteuert sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Transocean gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Transocean-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,58 USD nach oben.
Das Papier von Transocean legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 5,58 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'482 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Transocean-Aktie bei 5,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 736'542 Transocean-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 7,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). 37,40 Prozent Plus fehlen der Transocean-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,08 USD ab. Abschläge von 44,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Transocean-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat Transocean die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 988.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,227 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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