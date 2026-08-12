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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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12.08.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Transocean

Transocean Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Transocean

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Transocean. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,74 USD.

Transocean
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Die Transocean-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 5,74 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der aktuell bei 20'040 Punkten steht. Im Tief verlor die Transocean-Aktie bis auf 5,67 USD. Bei 5,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'284'726 Transocean-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 25,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (2,77 USD). Mit einem Kursverlust von 51,70 Prozent würde die Transocean-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 966.00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988.00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Transocean im Jahr 2026 0,185 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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