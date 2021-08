Transocean-Aktie aktuell: Transocean freundlich

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.0 Prozent auf 6.22 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 14'012 Punkten notiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0.727 USD je Transocean-Aktie.

Transocean Ltd.ist ein internationaler Anbieter und Betreiber von Öl-Förderplattformen für den Einsatz in Hochsee- und Küstengebieten. Das Unternehmen betreibt mobile Plattformen und Schiff-Bohranlagen im eigenen Besitz oder durch Beteiligungen. Der Konzern ist international in Bohrgebieten rund um den Globus aktiv. Zusätzlich verfügt die Gesellschaft über eine Flotte von hoch spezialisierten Bohrschiffen, Konstruktionsschiffen für Über- und Unterwasserarbeiten und Tender (Begleit-/ Werkstatt-Schiffe). Aufgrund dieser technischen Ausstattung hat sich das Unternehmen besonders auf Hochsee-Förderungen und Bohrungen in rauen, unzugänglichen Gebieten spezialisiert. Zum Kundenstamm gehören weltweit tätige Energieunternehmen, Ölgesellschaften und unabhängig am Markt operierende Anbieter. Geografisch bietet das Unternehmen seine Produkte am Golf von Mexiko, in Ostkanada, Brasilien, Grossbritannien und Norwegen ebenso an wie in Westafrika, Asien, Australien, dem Mittleren Osten, Saudi-Arabien, Indien und dem Mittelmeerraum.

