Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag in Rot

Die Transocean-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,74 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'594 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Transocean-Aktie bis auf 5,73 USD. Bei 5,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 544'837 Transocean-Aktien gehandelt.

Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (3,04 USD). Mit Abgaben von 47,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Transocean veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch