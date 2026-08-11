Transocean Aktie News: Transocean steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,75 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 20'031 Punkten tendiert. Die Transocean-Aktie legte bis auf 5,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 866'598 Transocean-Aktien.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Gewinne von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 107,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Transocean am 05.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 988.00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 966.00 Mio. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,187 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch