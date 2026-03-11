Transocean Aktie News: Transocean macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Transocean-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 6,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 18'298 Punkten tendiert. Der Kurs der Transocean-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,34 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,08 USD. Zuletzt wurden via New York 1'274'388 Transocean-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 9,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,98 USD ab. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 217,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Transocean-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 20.02.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 1.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 952.00 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Transocean am 04.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,203 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch