Transocean Aktie News: Transocean präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 5,24 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 20'064 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Transocean-Aktie bei 5,27 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 999'084 Transocean-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 7,66 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Transocean-Aktie somit 31,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 3,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Transocean-Aktie 29,51 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Transocean am 02.11.2026. Transocean hat ein EPS von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -2,00 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 937.00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Transocean am 22.02.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,233 USD fest.

Redaktion finanzen.ch