Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag auf rotem Terrain

Der Transocean-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 5,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der bislang bei 19'694 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Transocean-Aktie bis auf 5,67 USD. Mit einem Wert von 5,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 810'262 Transocean-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,04 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 46,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Transocean am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Transocean hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 966.00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988.00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,227 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch