Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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10.08.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean zieht am Nachmittag deutlich an
Die Aktie von Transocean gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Transocean-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,0 Prozent auf 5,58 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Transocean-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,0 Prozent auf 5,58 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'912 Punkten liegt. Bei 5,58 USD markierte die Transocean-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 575'598 Transocean-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,66 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Transocean-Aktie. Am 22.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Transocean-Aktie derzeit noch 50,31 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 05.08.2026. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Transocean wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,166 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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