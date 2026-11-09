Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag gefragt

Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 5,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'671 Punkten liegt. Die Transocean-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,28 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,20 USD. Bisher wurden via New York 969'125 Transocean-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Transocean-Aktie mit einem Kursplus von 45,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,69 USD am 22.11.2025. Abschläge von 30,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Transocean-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Transocean veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -2,00 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 937.00 Mio. USD – eine Minderung von -8,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.03 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,235 USD fest.

Redaktion finanzen.ch