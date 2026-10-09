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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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09.10.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Transocean Aktie News: Transocean am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Transocean zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Transocean-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 5,55 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Transocean
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Transocean-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 5,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der derzeit bei 19'339 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Transocean-Aktie bei 5,61 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Transocean-Aktie bis auf 5,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,54 USD. Der Tagesumsatz der Transocean-Aktie belief sich zuletzt auf 391'540 Aktien.

Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,14 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 3,08 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 44,54 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Transocean am 05.08.2026. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -1,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 966.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 988.00 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Transocean wird am 04.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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