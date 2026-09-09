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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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09.09.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Nachmittag

Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Transocean gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 5,87 USD.

Transocean
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Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 5,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 19'793 Punkten tendiert. Die Transocean-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,93 USD. Bei 5,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 768'918 Transocean-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 3,04 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Transocean-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Transocean die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 966.00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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