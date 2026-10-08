Transocean Aktie News: Transocean tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Transocean-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 5,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'213 Punkten notiert. Der Kurs der Transocean-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,57 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 786'614 Transocean-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,64 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 3,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Transocean-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 05.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transocean mit -1,06 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Transocean wird am 04.11.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Transocean-Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch