Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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08.09.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Transocean. Das Papier von Transocean legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 5,92 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 5,92 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'961 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Transocean-Aktie bis auf 6,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 711'826 Transocean-Aktien.
Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Transocean-Aktie somit 22,78 Prozent niedriger. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,02 USD ab. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 96,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Transocean-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Transocean veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,227 USD je Transocean-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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