Transocean Aktie News: Transocean zeigt sich am Donnerstag gestärkt

Um 04:28 Uhr wies die Transocean-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,22 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NYSE US 100, der im Moment bei 12'864 Punkten tendiert.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 01.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Transocean ebenfalls -0,18 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Transocean im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 722,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 713,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Transocean am 31.10.2022 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,625 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch