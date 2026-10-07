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Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513

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07.10.2026 16:29:00

Transocean Aktie News: Transocean verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Transocean Aktie News: Transocean verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Transocean zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die Transocean-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,41 USD.

Transocean
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Mit einem Wert von 5,41 USD bewegte sich die Transocean-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der aktuell bei 19'281 Punkten steht. In der Spitze legte die Transocean-Aktie bis auf 5,50 USD zu. Der Kurs der Transocean-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,39 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,42 USD. Zuletzt wurden via New York 706'928 Transocean-Aktien umgesetzt.

Bei 7,66 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Transocean-Aktie derzeit noch 41,72 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,08 USD am 11.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Transocean-Aktie 43,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Transocean-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Transocean 0,000 USD aus. Transocean veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,06 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 988.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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