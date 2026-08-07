Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Transocean-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,18 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'866 Punkten liegt. Die Transocean-Aktie legte bis auf 5,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 935'601 Transocean-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 USD am 22.08.2025. Mit Abgaben von 46,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Transocean-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 988.00 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,309 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch