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06.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Transocean. Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 5,26 USD.
Das Papier von Transocean konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 5,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Transocean-Aktie bis auf 5,27 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,17 USD. Der Tagesumsatz der Transocean-Aktie belief sich zuletzt auf 1'067'588 Aktien.
Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Transocean-Aktie derzeit noch 45,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,69 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 42,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Transocean 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 02.11.2026 vor. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Transocean ebenfalls ein EPS von -2,00 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 937.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 1.03 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Transocean am 22.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,235 USD je Transocean-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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