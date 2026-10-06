Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Anleger schicken Transocean am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Transocean. Der Transocean-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 5,43 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Transocean-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,43 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der bislang bei 19'172 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Transocean-Aktie bis auf 5,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,45 USD. Von der Transocean-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 561'306 Stück gehandelt.
Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Transocean-Aktie 41,07 Prozent zulegen. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,08 USD ab. Abschläge von 43,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 966.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 988.00 Mio. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Transocean-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
|
16:29
|Transocean Aktie News: Anleger schicken Transocean am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Transocean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Transocean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Transocean präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.