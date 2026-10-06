Transocean Aktie News: Anleger schicken Transocean am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr fiel die Transocean-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,43 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der bislang bei 19'172 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Transocean-Aktie bis auf 5,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,45 USD. Von der Transocean-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 561'306 Stück gehandelt.

Am 20.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Transocean-Aktie 41,07 Prozent zulegen. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,08 USD ab. Abschläge von 43,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 966.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 988.00 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch