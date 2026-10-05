Transocean Aktie News: Transocean am Montagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 4,4 Prozent auf 5,40 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'111 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Transocean-Aktie bisher bei 5,44 USD. Bei 5,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Transocean-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'007'067 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,66 USD) erklomm das Papier am 20.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Transocean-Aktie somit 29,50 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,08 USD ab. Mit Abgaben von 43,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Transocean seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Transocean hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 966.00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988.00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Transocean am 04.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,227 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch