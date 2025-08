Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von Transocean legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 2,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NYSE US 100, der zurzeit bei 17'110 Punkten liegt. Bei 2,93 USD erreichte die Transocean-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1'074'856 Transocean-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Transocean-Aktie damit 46,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,98 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 31,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 04.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transocean -0,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 988.00 Mio. USD – ein Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transocean 861.00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,047 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Transocean-Aktie

Schweizer Aktien werden nicht mehr in der EU gehandelt - Das sind die Auswirkungen

Transocean übernimmt Songa Offshore

Transocean-CEO: Ausreichend Liquidität