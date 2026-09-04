Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag im Minus

Die Transocean-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 5,81 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NYSE US 100, der zurzeit bei 20'074 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Transocean-Aktie bei 5,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 770'631 Transocean-Aktien den Besitzer.

Bei 7,66 USD markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 2,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Transocean-Aktie derzeit noch 49,44 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Transocean-Aktie. Am 05.08.2026 äusserte sich Transocean zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,227 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch