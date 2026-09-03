Transocean Aktie News: Transocean am Donnerstagnachmittag behauptet

Die Transocean-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 6,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NYSE US 100, der im Moment bei 19'903 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Transocean-Aktie sogar auf 6,27 USD. Zwischenzeitlich weitete die Transocean-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,17 USD aus. Bei 6,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 660'712 Transocean-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 7,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 2,94 USD. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 111,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Transocean am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Transocean ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 988.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,227 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch