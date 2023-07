Transocean Aktie News: Transocean gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 04:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 7,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NYSE US 100, der aktuell bei 13'468 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Transocean-Aktie bei 7,29 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 692'719 Transocean-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,74 USD. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2022 (2,33 USD). Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 67,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.05.2023 hat Transocean die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 667,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 615,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Transocean am 31.07.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Transocean im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,604 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch