Transocean Aktie News: Transocean präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:28 Uhr wies die Transocean-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,22 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 13'751 Punkten notiert.

Am 02.11.2022 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 730,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 683,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 20.02.2023 erwartet.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,613 USD je Transocean-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch