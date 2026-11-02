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02.11.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Transocean gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Transocean-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 6,68 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 6,68 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der bislang bei 20'019 Punkten steht. Die Transocean-Aktie sank bis auf 6,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,68 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'243'776 Transocean-Aktien den Besitzer.
Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,69 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,72 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Transocean-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Transocean veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -2,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -6,03 Prozent auf 966.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Transocean am 22.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Transocean die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Transocean-Aktie in Höhe von 0,239 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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