Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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02.10.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Transocean gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Transocean nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 5,15 USD.
Der Transocean-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 5,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NYSE US 100, der zurzeit bei 19'061 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Transocean-Aktie bis auf 5,15 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 454'135 Transocean-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 7,66 USD. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 32,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,08 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Transocean-Aktie liegt somit 67,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Transocean-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Transocean veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Mit einem Umsatz von 966.00 Mio. USD, gegenüber 988.00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,23 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,227 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Transocean am 02.10.2026
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