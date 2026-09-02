Transocean Aktie News: Transocean legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Transocean-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'881 Punkten notiert. Der Kurs der Transocean-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,93 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,83 USD. Zuletzt wurden via New York 824'757 Transocean-Aktien umgesetzt.

Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Transocean-Aktie. Bei 2,94 USD erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Transocean-Aktie 102,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 966.00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988.00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Transocean-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Transocean-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,227 USD fest.

Redaktion finanzen.ch