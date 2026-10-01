Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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01.10.2026 16:29:00
Transocean Aktie News: Transocean büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Transocean. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,18 USD.
Die Transocean-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 5,18 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der derzeit bei 19'024 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Transocean-Aktie bisher bei 5,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'609'963 Transocean-Aktien umgesetzt.
Bei 7,66 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie ist somit 47,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 3,08 USD. Mit Abgaben von 40,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Transocean liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,06 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 966.00 Mio. USD im Vergleich zu 988.00 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Transocean-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,227 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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