Transocean Aktie News: Transocean am Nachmittag gefragt

Die Transocean-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 5,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NYSE US 100, der bei 19'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Transocean-Aktie legte bis auf 5,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 988'454 Transocean-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,66 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,94 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 2,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,21 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Transocean-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Transocean in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Transocean hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,06 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,23 Prozent auf 966.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 988.00 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Transocean Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,227 USD je Transocean-Aktie.

Redaktion finanzen.ch