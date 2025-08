Transocean Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Transocean

Um 16:28 Uhr ging es für die Transocean-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 2,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NYSE US 100, der aktuell bei 17'252 Punkten steht. Im Tief verlor die Transocean-Aktie bis auf 2,73 USD. Bei 2,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'554'671 Transocean-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,94 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,04 Prozent könnte die Transocean-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Transocean-Aktie 28,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Transocean-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Transocean am 28.04.2025 vor. Transocean hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Transocean 906.00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 861.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Transocean wird am 04.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Transocean rechnen Experten am 03.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,039 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Transocean-Aktie

Schweizer Aktien werden nicht mehr in der EU gehandelt - Das sind die Auswirkungen

Transocean übernimmt Songa Offshore

Transocean-CEO: Ausreichend Liquidität