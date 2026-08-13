Transmissora Alianca de Energia Eletrica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Transmissora Alianca de Energia Eletrica lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.65 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1.48 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.39 Prozent auf 1.07 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Transmissora Alianca de Energia Eletrica 1.26 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch