Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.65 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.48 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15.39 Prozent zurück. Hier wurden 1.07 Milliarden BRL gegenüber 1.26 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch