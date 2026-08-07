TransMedics Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TransMedics Group veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.70 Prozent auf 190.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch