Translational Development Acquisition A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Translational Development Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch