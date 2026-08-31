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31.08.2026 06:37:00
Transiro Int Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Transiro Int Registered lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.4 Millionen SEK – eine Minderung von 17.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.7 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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