Transinvestment SPV REIT JSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Transinvestment SPV REIT JSC präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Transinvestment SPV REIT JSC mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch