Transindia Realty Logistics Parks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transindia Realty Logistics Parks hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.47 INR, nach 0.310 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Transindia Realty Logistics Parks 279.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 245.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch