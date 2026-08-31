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31.08.2026 06:37:00
Transilvania Broker de Asigurare: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Transilvania Broker de Asigurare hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.35 RON. Im Vorjahresviertel waren 0.250 RON je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.8 Millionen RON umgesetzt, gegenüber 28.7 Millionen RON im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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