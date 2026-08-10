Transgene Biotek hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transgene Biotek präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0.6 Millionen INR gegenüber 0.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch