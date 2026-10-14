Transformers and Rectifiers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Transformers and Rectifiers gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.13 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60.74 Prozent auf 7.39 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.20 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6.25 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch