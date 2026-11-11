TransDigm Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TransDigm Group hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.33 USD. Im Vorjahresviertel hatte TransDigm Group 7.75 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 2.99 Milliarden USD gegenüber 2.44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 35.51 USD gegenüber 32.08 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10.56 Milliarden USD – ein Plus von 19.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TransDigm Group 8.83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch