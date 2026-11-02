transcosmos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

transcosmos hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.18 Prozent auf 641.5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 662.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch