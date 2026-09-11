Transcontinental B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Transcontinental B präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.44 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.460 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 306.0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 684.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch