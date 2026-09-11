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11.09.2026 06:37:00
Transcontinental A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Transcontinental A lud am 09.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.44 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.460 CAD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Transcontinental A 306.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 684.4 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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