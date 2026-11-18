TransCode Therapeutics liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TransCode Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.36 USD. Im Vorjahresquartal waren -5.820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch